Premier League : Liam Rosenior limogé de son poste d’entraîneur de Chelsea

Chelsea a annoncé ce mercredi 22 avril le départ de Liam Rosenior, moins de quatre mois après la nomination jusqu’en 2032 de l’ancien entraîneur de Strasbourg, emporté par une série catastrophique de sept défaites sur les huit derniers matches des Blues. L’Anglais de 41 ans était arrivé début janvier pour assurer la succession d’Enzo Maresca, démis de ses fonctions quelques mois après avoir remporté la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs avec les Blues.



Le cinquième entraîneur limogé depuis mai 2022



Rosenior a subi dans son court mandat (23 matches) des éliminations en Coupe de la Ligue et en Ligue des champions, et connu surtout un décrochage particulièrement brutal en Premier League. L’annonce de son départ survient au lendemain d’une lourde défaite 3-0 à Brighton, la cinquième d’affilée sans le moindre but marqué en championnat. Le club n’a pas connu une telle série depuis 1912.



Depuis sa nomination en cours de saison, Liam a toujours fait preuve d’une intégrité et d’un professionnalisme irréprochables, a écrit Chelsea dans un communiqué. Le club n’a pas pris cette décision à la légère, mais les résultats et les performances récents sont tombés en dessous des normes requises, alors qu’il reste encore beaucoup à jouer cette saison.



Chelsea est septième en Premier League et pourrait encore reculer de plusieurs rangs d’ici la fin de la 34e journée. Il dispute dimanche une demi-finale de Coupe d’Angleterre contre Leeds.



L’équipe sera dirigée jusqu’en fin de saison par Calum McFarlane, lequel avait déjà assuré un intérim en janvier entre le limogeage de Maresca et l’arrivée de Rosenior. Le groupe BlueCo, propriétaire du club, a usé cinq entraîneurs permanents (Tuchel, Potter, Pochettino, Maresca et Rosenior) depuis son arrivée en mai 2022.