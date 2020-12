Ziguinchor : un policier et un gendarme condamnés à 10 ans de travaux forcés pour trafic de drogue

Le policier Ibrahima Diatta et le sous-officier de la gendarmerie, Mansour Niang, ont été condamnés mardi, à dix (10) ans de travaux forcés par la chambre Criminelle de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Ils ont été déclarés coupables d’association de malfaiteurs, de trafic intérieur, de détention et usage de chanvre indien.



Les faits ont eu lieu au courant de 2018. Le policier âgé de 38 ans, domicilié à Ziguinchor et Mansour Niang, 28 ans, gendarme célibataire en exercice au port de Ziguinchor, ont été arrêtés au quartier de Santhiaba par les policiers de la Brigade régionale des stupéfiants du commissariat de Yamatogne, pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue intérieur portant sur 7 Kilogrammes de chanvre indien.