Zimbabwe: amputé d’une main, un joueur revient sur le terrain

Qui l'aurait cru ! Cette histoire de Hardlife Zvirekwi aurait bien pu basculer. Impliqué dans un grave accident de la route il y a plusieurs mois, le défenseur international s’en est sorti avec des blessures et une main gauche inutilisable. Opéré puis amputé, le Zimbabwéen a décidé de mettre sa carrière sur les rails, avance Sport221.



«Je suis tellement reconnaissant envers le Tout-Puissant, qui m’a permis de jouer à nouveau. Dans la vie, lorsque vous rencontrez des situations et des circonstances calamiteuses, ce qui vous rend fort, c’est de trouver une énergie positive et de croire que quelque de grand sortira de cette situation tragique», a déclaré Hardlife à BBC après avoir disputé 3 minutes (entré en jeu à la 87è) lors d’un match de championnat.



Sur le terrain, le joueur de Caps United est reconnaissable parmi ses coéquipiers avec une main bandée jusqu’au coude. Mais il ne compte pas non plus tirer un trait sur l sélection: « Je veux encore innover pour représenter ma nation, dans ma condition».