Zimbabwe: le vice-président et son épouse sont en guerre

Arrêtée le mois dernier, Marry Mubaiwa vient d’être remise en liberté sous caution, dans l’attente de son procès. Et elle veut désormais contre-attaquer, en accusant publiquement son mari de lui avoir retiré ses enfants et confisqué ses biens.



L’ancienne mannequin de 38 ans devenue femme d’affaires avait d’abord été arrêtée sur ordre de la commission anti-corruption, pour fraude et blanchiment d’argent : elle aurait transféré illégalement près d’un million de dollars pour acquérir une propriété et des voitures de luxe en Afrique du Sud.



La justice l’a ensuite accusée de tentative de meurtre, pour avoir retiré une perfusion du bras de son mari hospitalisé en juillet dernier. Elle aurait ensuite tenté de le faire sortir de sa chambre, avant d’être stoppée par la sécurité.



Sa libération sous caution intervient après une détention de trois semaines. Marry Mubaiwa réclame désormais le droit de récupérer ses biens et de voir ses trois enfants, qui lui ont été, selon elle, retirés illégalement par son mari.



De son côté, Constantino Chiwenga a repris ses fonctions de vice-président en novembre dernier, après avoir été transféré en Chine pour soigner son infection de l’œsophage. Des hospitalisations à l’étranger qui font grincer des dents dans le pays, où le système de santé est au bord de l’effondrement à cause de l’interminable crise économique.