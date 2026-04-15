Le verdict est tombé ce mercredi 15 avril 2026 au Tribunal de Grande Instance de Thiès. L'apprenti chauffeur T. Sow, 25 ans, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la chambre criminelle. Il a été reconnu coupable de viol et d'actes contre nature sur un garçon de 13 ans, E. Dia, qui n'est autre que le fils de son propre employeur.



​



Les faits se sont déroulés en septembre 2023 à Pout. Selon l'accusation, le jeune homme a été surpris en plein acte par le grand-père de la victime. Ce dernier, inquiet de ne pas voir son petit-fils rentrer du champ, s'était rendu sur les lieux et avait déclaré avoir vu l'apprenti en train d'abuser de l'enfant avant de prendre la fuite à sa vue.







À la barre lors du procès le 9 mars dernier, l'accusé avait tenté de nier les faits, plaidant le complot orchestré par le grand-père. Il était également revenu sur ses aveux circonstanciés faits devant les enquêteurs et le juge d'instruction, affirmant avoir subi des pressions. Cependant, ces dénégations n'ont pas résisté aux éléments matériels du dossier, notamment un certificat médical confirmant des traumatismes anaux compatibles avec une pénétration.





Le tribunal a finalement suivi l'intégralité des réquisitions du procureur de la République, qui avait pointé la gravité des actes commis sur un mineur vulnérable. En plus de la peine de prison, cette condamnation marque la fin d'une procédure qui avait profondément choqué la communauté locale de Pout.

