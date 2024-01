annulation de la candidature d'Ousmane Sonko : Habib Sy s'indigne contre les agissements du Conseil constitutionnel

Dans son adresse monsieur Habib Sy, lui-même candidat condamne avec la plus grande fermeté ce qu’il appelle « une forfaiture ». Car de l’avis, de l’ancien ministre sous Wade, nul ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être président. « Ousmane Sonko a été le seul candidat dont le dossier a été ouvert en l’absence de son mandataire », informe Habib Sy. A cet effet, Il appelle le Conseil constitutionnel à lire le droit et uniquement le droit.



Parlant de l'argument du reçu devant être signé par le directeur général de la CDCD considéré comme pièce manquante au dossier d'Ousmane Sonko, monsieur Sy parle d'un argument léger. Dans le cas du maire de Ziguinchor, Habib Sy a invoqué la jurisprudence Insa Sangharé. Qui, rappelle Habib Sy avait subi le même sort qu'Ousmane Sonko. Et le cas de Sonko argue-t-il est plus plausible. Puisque son mandataire a, au moins déposé l'argent à la CDC. Ce que n'avait pas effectué, à l'époque Insa Sangharé. Ainsi donc, cette jurisprudence doit s'appliquer dans le cas présent.



De plus, ajoute Habib Sy, « invalider la candidature d'Ousmane Sonko, c’est privé à des milliers de jeunes à porter leur leader à la tête du Sénégal. Ca, " Ousmane Sonko", conclut-il, "c’est l’idole de la jeunesse ".

En outre, Habib Sy et compagnies dénoncent le mutisme de la communauté internationale devant cette situation. Il dénonce par la même occasion ce qu’il appelle l’emprisonnement des prisonniers politiques.