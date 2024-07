immeuble illustre la fragilité des constructions face aux intempéries

Ces deux dernières semaines, de fortes pluies se sont abattues sur le sud de la Côte d’Ivoire, entraînant une montée des eaux et des éboulements dans plusieurs quartiers de la capitale économique, Abidjan. Selon le dernier bilan officiel, 24 personnes sont mortes depuis le début de la saison pluvieuse.



Un autre phénomène trouble par ailleurs la quiétude des Abidjanais : des immeubles présentent des fissures et risquent de s’écrouler. Leurs habitants sont sommés de quitter les lieux. C’est le cas, par exemple, d’un immeuble situé à Abobo Belleville.



« Des malfaçons apparaissent avec le temps »

« Évacuation immédiate du bâtiment » : voilà la note inscrite en rouge et en lettres capitales sur le mur d’entrée de cet édifice de trois niveaux. Une note laissée par les services du ministère de la Construction. Mais, à l’intérieur, quelques habitants sont encore présents.



Parmi eux, Doudou, qui a vu subitement une partie de son logement se fissurer. « Là où ma fille dort, le placard était fissuré, détaille-t-il. En même temps, il y a une fosse sceptique qui est là. Et comme c’est un bâtiment qui est lourd, il ne faudrait pas qu’il y ait écartement et que la fosse sceptique s’ouvre et que ma fille tombe directement dedans ». Il poursuit : « Les gens du ministère, lorsqu’ils sont montés, ils ont vu quelques fissures, ils voyaient l’eau dans le mur. »



Non-respect des normes

Ces anomalies constatées sur des immeubles construits récemment sont dues au non-respect des normes de construction. Joseph Amon, président de l’ordre des architectes de Côte d’Ivoire, déplore : « Trop souvent, on a fait des constructions directement avec des personnes qui n'ont pas la qualité pour pouvoir réaliser des ouvrages de ces types. Et des malfaçons apparaissent avec le temps. Et surtout avec l'accélération liée à la saison des pluies, nous assistons à tous ces phénomènes : aux fissurations, aux effondrements, aux glissements. »



Deux immeubles situés à Cocody ont été évacués suite à des fissures constatées par les habitants. Deux autres bâtiments présentant des risques d’effondrement ont été démolis à Yopougon par le ministère de la Construction.