: incident avec le maire de kaolack : l'AMS condamne le comportement du préfet

Suite à l’incident survenu ce dimanche matin à Kaolack impliquant le préfet et le maire Serigne Mboup des voix ne cessent de s’élever pour dénoncer ce que la plupart d’entre elles jugent comme étant un «manque de respect» exprimant par la même occasion leur soutien à l’édile de Kaolack.



Dans ce sens, l’Association des maires du Senegal ‘AMS) a sorti un communiqué pour fustiger cet échange qu’il considère, comme « particulièrement grave et choquant », d’autant plus qu’il s’est déroulé publiquement, en présence de nombreux citoyens venus assister à l’événement.



« L’AMS dénonce avec vigueur ces faits qu’elle juge outrageants et irrespectueux à l’égard du premier magistrat de la ville. Elle tient à saluer l’attitude responsable et digne de Monsieur Serigne MBOUP, et exprime son soutien total, sans réserve ni équivoque, à son égard », lit-on sur la note parvenue à PressAfrik.



L’Association des maires rappelle ainsi que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le maire dispose non seulement du droit, mais également du devoir d’exercer sa présence sur l’ensemble du territoire communal. Il bénéficie à ce titre d’une protection légale encadrant ses interventions dans sa zone de compétence ».



Selon les maires, cet incident est une confirmation de la pertinence des revendications portées par l’association concernant « la revalorisation du statut de l’élu local et le renforcement de sa protection en tant que mandataire du suffrage universel ».



l’AMS appelle également l’autorité compétente à œuvrer pour le rétablissement de relations apaisées et constructives entre la mairie de Kaolack et la préfecture.