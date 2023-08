Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé lundi avoir arrêté un citoyen russe, ancien employé de la diplomatie américaine en Russie, accusé d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine.



Dans un communiqué, le FSB a déclaré que Robert Chonov, "ex-employé du consulat général américain à Vladivostok", avait rassemblé depuis septembre 2022 des "informations sur la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), la mobilisation (militaire) dans les régions russes" et "les éléments problématiques (en Russie)".

l'Ukraine affirme avoir repris le village de Robotyne sur le front sud

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Robotyne, sur le front sud, où les forces de Kiev mènent une offensive difficile depuis mi-juin, a indiqué lundi une vice-ministre de la Défense.



"Robotyne a été libéré. Nos forces avancent au sud-est de Robotyne et au sud de Mala Tokmachka", a déclaré Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, au sujet des deux localités situées dans la région de Zaporijjia.



Une attaque de missile russe fait deux morts dans la région ukrainienne de Poltava

Deux personnes ont été tuées lors d'une attaque de missile russe dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Dmytro Lunin.



"L'attaque a fait deux morts, deux personnes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures mineures", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. Dmytro Lunin a précisé que l'attaque visait une installation industrielle, sans fournir d'autres détails.



Des drones ukrainiens abattus dans les régions russes de Moscou et Briansk

Lundi, "les forces de la défense aérienne du district de Lioubertsy (au sud-est de la capitale) ont détruit un drone qui volait en direction de Moscou", a indiqué sur Telegram le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. "Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts, selon de premières informations", a-t-il ajouté, précisant que les services compétents se trouvaient sur place.



Selon le ministère de la Défense, l'attaque a été conduite par Kiev et a été déjouée vers 4 h 30 locales (1 h 30 GMT).



Les aéroports internationaux Domodedovo et Vnoukovo de Moscou ont été brièvement fermés aux départs et aux arrivées, puis ont repris leur activité, a rapporté concomitamment l'agence de presse publique russe Tass, citant les services aériens.



Au cours de la nuit de dimanche à lundi, deux autres appareils ont été "détruits par la défense aérienne en service au-dessus du territoire de la région de Briansk", frontalière de l'Ukraine, a fait savoir le ministère russe de la Défense sur Telegram.



L'essentiel du 27 août

Dimanche, l'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu quatre missiles de croisière. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces armées avaient abattu deux drones dans la nuit dans les régions de Briansk et de Koursk, non loin de la frontière ukrainienne.



La mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont l'avion s'est écrasé mercredi en Russie, a été confirmée par l'expertise génétique, a annoncé dimanche le Comité d'enquête russe.