l’accident de Dangalma : inhumation des 16 morts calcinés au cimetière de Médinatoul

Les 16 personnes décédées dans l’accident de circulation survenu entre Dangalma et Khombole ont été inhumées hier mardi, au cimetière de Médinatoul à Diourbel (centre). La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Matar Diop, imam de ladite localité, en présence des autorités administratives, religieuses et des proches, rapporte Sud Quotidien.



L’enterrement a été organisé par le «Dahira hitmatoul Khadim», sous la direction de Serigne Mouhamadou Lamine Gaye, fils de Serigne Souleymane Gaye. Selon ses déclarations, «c’est à la suite d’une discussion entre le gouverneur et Serigne Fallou Mbacké que le dahira a reçu le ndigël du Khalife général pour l’inhumation aux cimetières de Médinatoul des corps sans vie. Ils ont été inhumés séparément. Chaque victime a été inhumée dans sa tombe. La toilette funèbre a été assurée par les membres du ‘’Dahira hitmatoul Khadim’’. Nous les avons inhumés en respectant les recommandations de l’Islam. Il y a la tombe d’un homme devant, suivie des hommes et des femmes».



À en croire le journal, parmi les victimes, trois hommes et une femme accompagnée de son enfant ont été identifiés. « La Gendarmerie a conclu son enquête sur l’accident et la liste des victimes est désormais disponible », a indiqué Serigne Souleymane Gaye.