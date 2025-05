Falémé : deux sites d'orpaillage démantelés, un important matériel saisi

Dans le cadre de l'opération ORIENTALE1, les forces armées de la Zone militaire N°4 ont mené une intervention réussie contre l'orpaillage illégal jeudi. Les militaires ont localisé et détruit deux sites clandestins d'exploitation aurifère situés à Bougouda et Bantanko, dans le secteur stratégique de la Falémé.



Lors de cette opération, un important matériel a été saisi par les forces de l'ordre. Les éléments récupérés comprennent une dizaine de motopompes, plusieurs groupes électrogènes ainsi que divers outils et équipements utilisés pour l'extraction illégale d'or.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre plus large de la lutte des autorités contre l'orpaillage clandestin, un fléau aux multiples conséquences. En plus de constituer une perte économique pour l'État, ces activités illégales provoquent des dommages environnementaux considérables et entretiennent des zones de non-droit. La Zone militaire N°4 réaffirme ainsi son engagement à poursuivre ces opérations de nettoyage dans toute sa zone de responsabilité.



Cette action démontre la détermination des forces armées à protéger les ressources nationales et à rétablir l'ordre dans les zones minières du pays.