Le ministre de la Fonction publique et de la Reforme du service public, Olivier Boucal, a évoqué la question de la dissolution de l’Assemblée nationale dans l’émission Grand jury sur Rfm de ce dimanche 11 août 2024. Il dit favorable á l'idée.

« Nous avons été élus dans un contexte particulier et nous devons aller vers des réformes profondes de l’Etat. Et nous pouvons pas le faire dans une assemblée où nous n’avons pas la majorité. Les Sénégalais qui nous ont fait confiance, ont besoin d’une Assemblée nationale qui puisse nous accompagner dans la réforme profonde que nous voulons » a déclaré Oilivier Boucal.



Qui a ajouté : " Moi, je suis pour la dissolution de l'Assemblée".



Concernant l’existence ou non de l’ancienne coalition politique Yewwi Askan Wi dont Pastef était membre, le responsable politique du Pastef à Goudomp se montre sans ambiguïté « Je suis sûr que ce qui existe pour le moment c’est la coalition Diomaye Président. C’est cette majorité qui est en place ».

« Nous savons qu'á la veille des élections présidentielles cette coalition s’est disloquée. Une nouvelle alliance a été mise en place. Et c’est Cette dernière qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. C’est celle là qui existe", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le rapport entre le Pastef et les partis qui composaient la coalition Yewwi Askan Wi, le ministre de renseigner « qu’il n’y a aucune animosité entre les deux formations. Chacun a ses ambitions tout simplement. Même dans la place publique personne n’a jamais vu ceux de PUR s’attaquaient aux membres du Pastef ».

A la question de savoir si les partis de l'ancienne coalition Yewwi Askan wi vont se retrouver? M. Boucal de repondre : « Je ne saurais dire grande chose. Est ce réellement dans le contexte actuel il y’a encore une possibilité après tout ce qui s’est passé. Avec les déclarations que nous avons connues de par et d’autres. L’avenir nous dira plus. De tout façon nous déroulons et les cartes se dessinent de plus en plus » a précisé le responsable de la mouvance présidentielle.