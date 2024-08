En conférence de presse ce mercredi 14 août 2024, à son siège sis à Colobane, l’union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-jappo) a émis sa position sur la situation fiscale de beaucoup d’entreprises du pays.



Pour l’Unacois-jappo l'application du code général des impôts au Sénégal a toujours posé un problème. D’après son secrétaire exécutif, il a été « conçu sur la base de règles et procédures inspirées des pays occidentaux, et ne tenant pas suffisamment compte de la réalité endogène de notre marché et du tissu économique composé d'entreprises en majorité des PME fragiles et peu productives ».



Poursuivant son allocution, M. Ndiaye de déclarer que le code en question contribue à « creuser le fossé déjà énorme entre les entreprises selon leur taille et leurs activités, à stigmatiser la plus importante frange de PME du pays appelée « secteur informel », à privilégier une infime partie notamment dans le cadre de soutiens publics (période Covid) et enfin à accentuer les inégalités sur l'accès à bien des opportunités comme le financement bancaire, la formation et les accords directs de partenariats ».



A l’en croire le porte parole du jour de l’Unacois-jappo, « le Sénégal en quête de souveraineté économique doit se donner les moyens de définir une politique fiscale qui accompagne le développement d'un tissu économique solide, la promotion des investissements privés et le développement des entreprises ».



Au-delà de la pression fiscale qui s'exerce sur une partie des entreprises, pour l’organisation faîtière « la problématique de l'élaboration et de la collecte de l'impôt est structurellement profonde au Sénégal et ne favorise toujours pas l'éclosion d'un tissu économique dynamique et résilient ».



« La dernière ou seule réforme d'envergure connue du code général des impôts remonte en 2007-2008 ainsi que le Code des Douanes. Dans un contexte de changement systémique, la révision de la politique fiscale devrait être érigée au rang de priorité absolue » conclut Ousmane Sy Ndiaye secrétaire exécutif de l’unacois-jappo