Vol de denrées alimentaires au Palais présidentiel gambien : deux gendarmes sénégalais radiés

Un scandale de vol de denrées alimentaires éclate au sein du palais présidentiel gambien, impliquant deux membres du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) sénégalais, en poste comme gardes du corps du président Adama Barrow.



I. Diop, officier supérieur et chef de la sécurité du président, et son collègue Senghor, gestionnaire du magasin des réserves alimentaires du palais, ont été radiés et rapatriés au Sénégal, Senghor en janvier et I. Diop en mars.



L’affaire a éclaté lorsque des collaborateurs du président Barrow ont remarqué que des denrées réservées exclusivement au palais étaient en vente sur les marchés gambiens. Intrigués, ils ont lancé une enquête discrète, révélant un vaste réseau de revente illicite.



Convoqué pour audition, I. Diop, seul habilité à donner des ordres sur les stocks, a nié toute implication. Face à ses dénégations, les autorités sénégalaises ont dépêché une équipe d’enquête en urgence en Gambie.



La saisie des téléphones des suspects a révélé des contacts fréquents avec des commerçants. Sous pression, Senghor, le gestionnaire du magasin, a finalement passé aux aveux, reconnaissant avoir détourné des produits parfois sur instruction de I. Diop, parfois pour des besoins personnels.



L’officier supérieur a fermement rejeté les accusations, rejetant la faute sur Senghor. Cependant, il n’a pu expliquer ses appels répétés avec les commerçants impliqués dans la revente.



Le conseil d’enquête chargé du dossier a confirmé leur radiation, mettant fin à leur mission en Gambie. L’affaire soulève des questions sur les mécanismes de contrôle au sein des services de sécurité présidentiels.