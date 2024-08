​​Khady Diène Gaye exige la remise des bilans financiers de la Campagne de l'année 2022 et 2023 de l'équipe nationale A

La transmission des états financiers des campagnes de l’équipe nationale A de football pour l’année 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations 2023. C'est l'exigence de Mme le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, à l'endroit de la Fédération sénégalaise de football.



« Monsieur le Président, je dois répondre à des questions posées par un honorable député concernant, entre autres, les bilans financiers des campagnes de l’équipe nationale A de football pour 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations 2023. À cette fin, je vous demande de bien vouloir me communiquer, dès réception de la présente, les bilans financiers desdites campagnes », a bien voulu rappelé la patronne du Sport sénégalais, rapporte Senego.