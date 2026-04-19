​ Hajj 2026 : des innovations pour les pèlerins sénégalais grâce à l'initiative « Tariq Makka »

L’Arabie saoudite a lancé la saison internationale du Hajj 2026 avec l'accueil des premiers pèlerins à Médine et à Djeddah ce samedi 1er Dhul Qada. Au Sénégal, le premier départ des pèlerins est prévu pour le 21 mai 2026.



Cette année est marquée par l'élargissement de l'initiative « Tariq Makka » (Route de La Mecque), qui intègre désormais dix pays, dont le Sénégal. Ce dispositif permet aux fidèles d’accomplir toutes leurs formalités administratives et sanitaires dès leur aéroport de départ, garantissant ainsi un transfert direct vers leurs hébergements sans attente à l'arrivée.



Au Sénégal, la mise en œuvre de ce programme a fait l'objet d'une étroite collaboration entre une délégation saoudienne et les autorités.



L'initiative « Route de La Mecque » vise à offrir des services de qualité aux pèlerins des pays participants en les accueillant et en facilitant leurs formalités d'entrée dans leur pays d'origine. Cela comprend la collecte des données biométriques et la délivrance électronique des visas du Hajj, le contrôle des passeports à l'aéroport de départ après vérification du respect des exigences sanitaires, ainsi que l'étiquetage et le tri des bagages en fonction des transports et des hébergements prévus dans le Royaume.



Les pèlerins participant à cette initiative sont transférés directement dans des bus qui les transportent vers leurs hébergements à La Mecque et à Médine par des itinéraires dédiés. Les organisations partenaires sont responsables de la livraison de leurs bagages à ces hébergements.



Pour le Hajj 2026, les derniers préparatifs se poursuivent au hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor ainsi que dans les différents pôles régionaux de Ziguinchor, Saint Louis , Tambacounda, Diourbel et Kaolack.



Le premier départ des pèlerins du Sénégal vers l'Arabie saoudite est prévu pour le 21 mai 2026 avec un quota officiel de 12 860 places. Le coût du package 2026 est fixé à 4 300 000 FCFA, pour les pèlerins sénégalais voyageant avec la Délégation. Les autorités rappellent que l'accès aux lieux saints reste conditionné à une « vaccination complète » contre la fièvre jaune, la méningite et la grippe saisonnière, afin de garantir la sécurité sanitaire de ce grand rassemblement religieux.