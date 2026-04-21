Scandale homosexuel à Linguère : quatre nouvelles arrestations portent à 22 le nombre total de suspects

A Linguère, à plus de 305 Km au nord-est de Dakar, 18 personnes avaient été arrêtées par le commissariat local. Elles sont suspectées, à l’instar de l’affaire Pape Cheikh Diallo, de faits présumés d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH/Sida.



Dans son édition de ce mardi, le quotidien Libération révèle qu’une équipe de la Division des investigations criminelles (Dic) a été dépêchée sur les lieux afin «d’approfondir» l’enquête. Pendant ce temps, quatre nouvelles interpellations ont eu lieu, portant à 22 le nombre total de suspects. Il s’agit de Rame B. (57 ans, commerçant), Malick B. (35 ans, réparateur), Ahmadou L. (49 ans, agent de la Cse) et Kabou G. (43 ans, agent de sécurité).



Ces nouveaux suspectés ont tous été cités par quatre membres de la liste des 18, qui les accusent d’avoir été «leurs partenaires et membres de groupes spécialisés dans les partouzes». Deux des mis en cause auraient même été testés positifs au VIH/Sida.