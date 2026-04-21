Centre de santé de Meckhé : le maire Maguette Wade porte plainte contre des malversations financières présumées

Le maire de la commune de Meckhé (nord-ouest), Dr Magatte Wade, a intenté une action judiciaire contre les autorités du centre de santé de sa ville. Selon le quotidien Libération, l’édile veut dénoncer «des irrégularités financières portant sur des montants conséquents relevées au niveau du centre de santé».



Selon Alioune Mendy, chef de cabinet du maire, la plainte vise aussi à faire que «toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient situées conformément à la loi», ajoutant que Dr Wade tient à rassurer «de sa ferme volonté à veiller à la gestion rigoureuse et transparente» des ressources publiques.



Le maire appelle enfin «toutes les parties prenantes» de ce dossier à «faire preuve de responsabilité» et à gérer l’hôpital dans «le désintéressement (et) la recherche inclusive de l’intérêt général».