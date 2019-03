​ Italie - arrestation de Ousseynou Sy: Les accusations retenues contre le Sénégalais

Ousseynou Sy a été arrêté en Italie pour tentative de meurtre et enlèvement. En effet, ce conducteur Sénégalais de nationalité italienne, a détourné son bus de son trajet habituel, a répandu de l’essence dans le véhicule avant d'y mettre le feu. Les enfants ont été sauvés de justesse. Mais 12 enfants ainsi que les 2 professeurs qui étaient dans le bus sont à l’hôpital, à cause d’une forte inhalation de fumée.



La première reconstitution des faits indique que le conducteur a détourné le véhicule transportant des écoliers de deux classes du collège "Vailati" pour aller au gymnase et a annoncé qu'il voulait se tuer, en invoquant les victimes de la migration irrégulière comme prétexte. « Je veux y mettre fin. Les morts en Méditerranée doivent être arrêtés », aurait-il déclaré.



C’est l’un des garçons qui a sonné l’alarme et déclenché l’intervention des carabiniers (policiers italiens, NDLR), qui a permis de bloquer l’homme et d’éviter le massacre. Pour le procureur de Milan, Francesco Greco la piste d'un acte extrémiste n’est pas à exclure. «Nous évaluons toutes les hypothèses, y compris celle du terrorisme », a expliqué le procureur.



Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur et vice-président du Conseil, Matteo Salvini, connu pour ses positions anti immigration en a profité pour accabler Ouseynou Sy. Il a évoqué la possibilité de retrait de la nationalité italienne à M. Sy. Selon nos confrères du journal "Enquête", il a constamment rejeté la faute sur le ministre et sa politique anti-migratoire ayant causé la mort de milliers de jeunes Africains dans la Méditerranée.