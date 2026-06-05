​« Marges limitées », dettes vulnérables : Les vérités du FMI sur l'économie africaine

À la suite de la conférence de presse du FMI du 4 juin 2026, la directrice du département de la communication, Julie Kozack, a dressé un bilan de la situation macroéconomique du continent africain, fragilisé par la crise au Moyen-Orient.



Face à des « marges de manœuvre budgétaires déjà limitées », l'institution de Washington exhorte les dirigeants africains à la rigueur en recommandant un ciblage strict des aides vers « les ménages et les entreprises les plus vulnérables ».



Pour le Fonds, l'avenir financier du continent repose structurellement sur « la mobilisation des ressources nationales », un levier indispensable puisque « le ratio recettes/PIB est souvent très faible dans de nombreux pays à faible revenu ».



« La mobilisation des ressources nationales passe donc non seulement par l'augmentation des recettes, mais aussi par le développement des marchés de capitaux locaux afin que les pays disposent de sources de financement locales, c'est-à-dire par la mobilisation de l'épargne nationale, pour contribuer à la satisfaction des besoins de développement de l'économie. C'est dans cette optique que nous concevons nos recommandations et cadres budgétaires pour les pays africains et, plus largement, pour de nombreux pays à faible revenu », a souligné Julie Kozack.





En Afrique de l'Ouest, les arbitrages et les interventions du FMI s'accélèrent pour répondre aux urgences spécifiques des États de la sous-région.



Au Burkina Faso, un accord technique a été validé pour une rallonge de « 51 millions de dollars » au titre de la Facilité élargie de crédit, une bouée d'oxygène dictée par « un besoin accru de la balance des paiements dû à la hausse du coût des engrais ».



En Gambie, les autorités accentuent leur pression sur le Conseil d'administration en réclamant « une augmentation de 20 % du budget du programme » et « une prolongation de six mois ».



Au Sénégal, une mission cruciale est attendue la semaine du 15 juin d’après le Fmi ; ces discussions techniques s'avèrent capitales pour « parvenir à une compréhension commune des perspectives macroéconomiques » et tenter de « remédier à l'important niveau de vulnérabilité de la dette sénégalaise ».











