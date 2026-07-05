​ Recherché par Interpol : Un Franco-Sénégalais arrêté au Maroc pour « enlèvement » aux Pays-Bas

La police marocaine a procédé samedi à l'arrestation d'un ressortissant français de 38 ans, d'origine sénégalaise, faisant l'objet d'une « notice rouge » émise par Interpol à la demande des autorités judiciaires néerlandaises.
Selon les informations fournies par Morocco World News, le suspect est activement recherché pour son implication présumée dans une affaire « d'enlèvement, de mise en danger de la sécurité et des libertés individuelles sous la menace et la violence », des faits qui se seraient déroulés dans la ville de Zeist, aux Pays-Bas.
Suite à cette interpellation, le Bureau central national de Rabat a immédiatement notifié son homologue néerlandais, enclenchant une procédure d'extradition.
Selon les informations fournies par Morocco World News, le suspect est activement recherché pour son implication présumée dans une affaire « d'enlèvement, de mise en danger de la sécurité et des libertés individuelles sous la menace et la violence », des faits qui se seraient déroulés dans la ville de Zeist, aux Pays-Bas.
Suite à cette interpellation, le Bureau central national de Rabat a immédiatement notifié son homologue néerlandais, enclenchant une procédure d'extradition.
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