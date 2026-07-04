Le ministre Bacary Sarr salue le rôle du CORED et appelle à une régulation plus proactive face à la désinformation

Le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a salué ce samedi, le rôle essentiel joué par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) dans la promotion d'une presse professionnelle, responsable et respectueuse des règles déontologiques. Face à la montée de la désinformation, amplifiée par les réseaux sociaux, il a toutefois plaidé pour une approche préventive et pédagogique afin de renforcer la culture de l'éthique au sein de l'espace médiatique.



Le ministre a rendu hommage à l'équipe sortante dirigée par Mamadou Thior, mettant en avant les actions de sensibilisation menées, les « Cas d'École », les efforts de médiation, les avis consultatifs ainsi que les décisions rendues par le Tribunal des pairs.



« Le Gouvernement apprécie pleinement cet engagement, qui contribue à renforcer la confiance entre les médias et les citoyens », a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale de l’instance.



S'adressant à la future équipe dirigeante du CORED, Dr Bacary Sarr l'a invitée à préserver les acquis enregistrés et à poursuivre la dynamique engagée en faveur de l'éthique et de la déontologie.



« Aux nouvelles instances qui seront issues de cette Assemblée générale, j'adresse mes encouragements et les invite à poursuivre cette dynamique. Votre responsabilité sera importante. Il vous reviendra de consolider les acquis, de promouvoir davantage les bonnes pratiques et d'adapter les mécanismes de gouvernance et de régulation aux nouvelles réalités du paysage médiatique », a-t-il souligné.



Le ministre a rappelé que le Sénégal demeure attaché à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Il a cependant insisté sur le fait que ces libertés doivent toujours s'exercer dans le respect de la responsabilité, principe qui constitue le fondement même de la mission du CORED.



Selon lui, l'organe d'autorégulation a pour vocation de défendre la liberté d'informer tout en veillant au respect des principes fondamentaux du journalisme, notamment l'exactitude des faits, l'équité, l'honnêteté et le respect de la dignité humaine.



Les défis du numérique



Dr Bacary Sarr a également évoqué les profondes mutations provoquées par les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les nouveaux canaux de diffusion de l'information. Si ces outils favorisent un meilleur accès à l'information et une participation accrue des citoyens au débat public, ils imposent également de nouveaux défis aux médias professionnels.



« L’information circule désormais partout et à très grande vitesse. Mais tous ceux qui la diffusent ne sont pas soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que les médias professionnels », a-t-il relevé.



Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de préserver les fondamentaux du métier, notamment la vérification des faits, le recoupement des sources, la responsabilité éditoriale et le respect des normes professionnelles.



Le ministre a enfin alerté sur la prolifération des contenus trompeurs et manipulés, facilitée par les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les blogs. Selon lui, cette désinformation constitue une menace pour la cohésion sociale, la stabilité des institutions et la qualité du débat public.



Face à ces risques, Dr Bacary Sarr estime qu'il est indispensable de renforcer les mécanismes de régulation éthique et de promouvoir l'éducation aux médias afin de permettre aux citoyens de mieux identifier et combattre les fausses informations.