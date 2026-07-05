Mondial 2026 : la France bat difficilement le Paraguay et rejoint le Maroc en quarts de finale



Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre.



La France affrontera le Maroc en quarts de finale le jeudi 9 juillet à 20h00 GMT.



L’équipe de France peut souffler. Les Bleus se sont qualifiés dans la douleur pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à une équipe du Paraguay rugueuse (0-1), ce samedi 4 juillet 2026.