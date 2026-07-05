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Mondial 2026 : la France bat difficilement le Paraguay et rejoint le Maroc en quarts de finale



Mondial 2026 : la France bat difficilement le Paraguay et rejoint le Maroc en quarts de finale
L’équipe de France peut souffler. Les Bleus se sont qualifiés dans la douleur pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à une équipe du Paraguay rugueuse (0-1), ce samedi 4 juillet 2026. 

Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre. 
 
La France affrontera le Maroc en quarts de finale le jeudi 9 juillet à 20h00 GMT.
 
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Moussa Ndongo

Dimanche 5 Juillet 2026 - 01:57


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