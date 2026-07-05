Création du futur parti de Diomaye : l'APR conteste le soutien de 306 maires et dénonce une « manipulation politique »

La Chambre des élus de l'Alliance pour la République (APR) conteste les chiffres avancés par la coalition Diomaye Président concernant la rencontre organisée avec les maires et dénonce une « véritable arnaque politique de haute voltige orchestrée » autour de cet événement.



Dans un communiqué publié ce samedi 4 juillet, les élus de l'APR remettent en cause l'annonce selon laquelle 306 maires seraient membres ou soutiens de la coalition Diomaye Président. Ils qualifient ce chiffre d'« opération de propagande politique sans fondement vérifiable » et affirment qu'aucune liste « crédible, exhaustive et contradictoire » n'a été produite pour justifier ce chiffre manifestement « fantaisiste, destiné à créer artificiellement l'illusion d'une majorité territoriale ».



Selon la Chambre des élus, plusieurs maires présents à la rencontre pensaient répondre à une invitation du président de la République dans le cadre de ses fonctions institutionnelles. Ils estiment que ces élus ont ensuite été associés, sans leur accord, à une initiative partisane.



L'APR accuse ainsi les organisateurs d'avoir transformé les participants en « membres fondateurs » d'un futur parti politique et de les présenter comme de potentiels candidats aux prochaines élections locales, « sans consultation préalable et sans leur consentement ».



Pour la Chambre des élus, cette démarche constitue une « instrumentalisation de la fonction présidentielle à des fins politiques » et une « tentative de donner l'image d'une majorité territoriale acquise au chef de l'État ».



Le parti appelle les maires qui s'estimeraient « abusivement comptabilisés ou instrumentalisés » à dénoncer publiquement cette « manipulation » et à rétablir la vérité. Il invite également les Sénégalaises et les Sénégalais à ne pas être « dupes de cette mise en scène politique grossière.»



En conclusion, la Chambre des élus de l'APR rappelle que « la légitimité politique ne se décrète pas » et qu'elle se « conquiert dans les urnes et dans le respect de la dignité des élus et du peuple sénégalais ».