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Mondial 2026 : le Maroc s’impose 3-0 face au Canada et file en quarts de finale



Mondial 2026 : le Maroc s’impose 3-0 face au Canada et file en quarts de finale
Les Marocains se sont imposés largement face au Canada (3-0) en huitième de finale de la Coupe du monde ce samedi 4 juillet à Houston (Etats-Unis).

 Les Lions de l'Atlas ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé d'Azzedine Ounahi et un but de Rahimi attendent maintenant de connaître qui du Paraguay ou de la France sera leur adversaire en quarts de finale. 
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Moussa Ndongo

Samedi 4 Juillet 2026 - 20:57


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