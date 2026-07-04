Mondial 2026 : le Maroc s’impose 3-0 face au Canada et file en quarts de finale

Les Marocains se sont imposés largement face au Canada (3-0) en huitième de finale de la Coupe du monde ce samedi 4 juillet à Houston (Etats-Unis).



Les Lions de l'Atlas ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé d'Azzedine Ounahi et un but de Rahimi attendent maintenant de connaître qui du Paraguay ou de la France sera leur adversaire en quarts de finale.