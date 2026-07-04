Mondial 2026 : le Maroc s’impose 3-0 face au Canada et file en quarts de finale

Les Marocains se sont imposés largement face au Canada (3-0) en huitième de finale de la Coupe du monde ce samedi 4 juillet à Houston (Etats-Unis).
Les Lions de l'Atlas ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé d'Azzedine Ounahi et un but de Rahimi attendent maintenant de connaître qui du Paraguay ou de la France sera leur adversaire en quarts de finale.
Les Lions de l'Atlas ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé d'Azzedine Ounahi et un but de Rahimi attendent maintenant de connaître qui du Paraguay ou de la France sera leur adversaire en quarts de finale.
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