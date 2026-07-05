Sahel : l’escalade terroriste défie la communauté internationale

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en juillet pour une séance d’information sur la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel selon securitycouncilreport.



En présence de Leonardo Santos Simão, chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), cette session intervient après la prorogation du mandat de l'agence jusqu'au « 31 janvier 2029 ».



Le Conseil attend par ailleurs, d'ici le 30 septembre, la finalisation d'un « examen stratégique indépendant » visant à réévaluer les activités du Bureau face à l'évolution des menaces.



Il ressort que la région fait face à une dégradation sécuritaire marquée par une montée en puissance opérationnelle des groupes armés.



Le securitycouncilreport souligne l'escalade inédite des attaques coordonnées au Mali le 25 avril, qui ont illustré « la montée en puissance opérationnelle des groupes armés » et conduit au retrait de l'Africa Corps de certaines zones du nord.



Parallèlement, la violence s'est étendue avec l'attaque de l'aéroport de Niamey au Niger en juin, tandis que le Nigeria, appuyé par l'AFRICOM, maintient ses opérations contre les bastions des insurgés islamistes dans le nord-est du pays.



Au sein du Conseil, les divergences diplomatiques persistent sur la réponse à adopter.Tandis que les membres occidentaux s'inquiètent de « l'influence croissante de la Russie » et des conséquences du retrait des aides militaires traditionnelles, Moscou prône un soutien collectif aux pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).



Au-delà de ces tensions, le rapport rappelle que la stabilité est entravée par des « facteurs structurels des conflits », tels que la mauvaise gouvernance et les changements climatiques, nécessitant une coordination renforcée entre les organisations régionales et internationales.