​66ᵉ anniversaire de l’indépendance : Me Sidiki Kaba salue l’excellence du défilé et la vitalité du lien Armée-Nation

Le Sénégal a vibré ce samedi au rythme du 66ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme à l’accoutumée, le traditionnel défilé du 4 avril a constitué le point d’orgue de cette journée historique. Présent à la cérémonie, Me Sidiki Kaba, ancien ministre sous la présidence de Macky Sall, n’a pas tari d’éloges sur la qualité de l’organisation et la portée symbolique de l’événement.



Pour celui qui a dirigé le département des Forces armées, le passage des troupes a une nouvelle fois démontré le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité (FDS).



« L’armée républicaine mérite notre respect et notre considération », a-t-il affirmé d’emblée, soulignant le rôle crucial des militaires dans la préservation de la paix sociale et de la stabilité institutionnelle.



Au-delà de la puissance militaire, Me Sidiki Kaba s’est dit particulièrement marqué par la forte mobilisation civile. La jeunesse, fer de lance de la nation, a défilé avec une détermination qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour le pays.



« Nous avons vu une jeunesse engagée et bien mobilisée, montrant ainsi sa grande capacité à participer demain au processus de développement de notre pays », a-t-il ajouté, saluant ce qu’il qualifie de « parfaite communion » entre le peuple et ses forces de défense.



Dans un contexte sous-régional marqué par l’instabilité, l’ancien ministre a également rappelé le rôle stratégique des soldats sénégalais face aux défis contemporains. Il a notamment mis en avant leur capacité d’adaptation : défense de l’intégrité territoriale — une mission régalienne accomplie avec efficacité — et vigilance accrue face aux menaces asymétriques et hybrides qui pèsent sur la sous-région.



« Bravo pour la qualité exceptionnelle de ce défilé », a conclu Me Sidiki Kaba, rendant un ultime hommage à ces hommes et femmes qui veillent sur le territoire national.