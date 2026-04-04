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Liga : le FC Barcelone domine Atlético Madrid et creuse l’écart en tête



Liga : le FC Barcelone domine Atlético Madrid et creuse l’écart en tête
Une grosse bataille et le Barça effectue un grand pas vers le titre. Les Blaugrana sont allés s'imposer sur le fil chez l'Atlético de Madrid, samedi, lors de la 30e journée de Liga (1-2). Au bout d'une soirée mouvementée, Robert Lewandowski (88e) a signé un but qui permet aux siens de conforter leur place de leader avec désormais 7 points d'avance sur le grand rival du Real Madrid, battu plus tôt à Majorque (2-1).
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Moussa Ndongo

Samedi 4 Avril 2026 - 23:50


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