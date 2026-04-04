Lutte : Modou Lô défend sa couronne face à Sa Thiès dans un choc royal à l’Arène nationale

Le combat tant attendu entre Modou Lô et Sa Thiès se tiendra ce dimanche 5 avril 2026 à l’Arène nationale, dans le cadre d’un gala organisé par Albourakh Events. Ce choc très attendu oppose l’actuel « Roi des arènes » à un challenger déterminé à lui ravir la couronne.



Ce derby entre les Parcelles Assainies et Guédiawaye promet un spectacle intense. Détenteur du titre, Modou Lô tentera de préserver son trône face à Sa Thiès, qui rêve de s’imposer au sommet de la lutte sénégalaise.



Depuis qu’il a détrôné Eumeu Sène le 28 juillet 2019, Modou Lô s’est imposé comme la bête noire de la nouvelle génération. Après plusieurs années sans remettre sa couronne en jeu, il l’a défendue avec succès face à Ama Baldé le 5 novembre 2023.



Le leader de l’écurie Rock Énergie a ensuite confirmé sa domination sur la relève en battant successivement Boy Niang 2 le 1er janvier 2024 puis Siteu le 24 novembre 2024.



Face à lui, Sa Thiès nourrit de grandes ambitions. Le lutteur de Guédiawaye veut mettre fin à l’hégémonie du Roi des arènes et inscrire son nom dans l’histoire de la lutte sénégalaise.



Pour réussir cet exploit, il pourra s’inspirer du parcours de son frère aîné Balla Gaye 2, l’un des rares lutteurs à avoir battu Modou Lô à deux reprises.



Déterminé à conquérir la couronne, Sa Thiès rêve de devenir à son tour Roi des arènes. Mais Modou Lô, solide champion, n’entend pas céder son trône et compte bien poursuivre sa domination. Tous les regards seront tournés vers l’Arène nationale ce dimanche pour ce duel qui s’annonce explosif.