Polémique : Un DG réclame le limogeage du Premier ministre et déclenche la colère des partisans d'Ousmane Sonko

Les relations entre la coalition Diomaye Président et le parti Pastef semblent toujours marquées par des tensions. Un responsable de la coalition, occupant également un poste de directeur général, est allé jusqu’à réclamer publiquement le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko.
Il s’agit de Baye Mayoro Diop, Directeur de la Coopération décentralisée au ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire. Ancien membre de Pastef, il a choisi la date du 4 avril, jour de la célébration de l’indépendance du Sénégal, pour publier sur Facebook un message très critique à l’endroit du chef du gouvernement.
« En ce jour solennel, je n'ai qu'une seule demande à formuler : le limogeage immédiat de ce petit pm Ousmane Sonko, qui ne vaut rien », a-t-il écrit dans sa publication.
Il s’agit de Baye Mayoro Diop, Directeur de la Coopération décentralisée au ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire. Ancien membre de Pastef, il a choisi la date du 4 avril, jour de la célébration de l’indépendance du Sénégal, pour publier sur Facebook un message très critique à l’endroit du chef du gouvernement.
« En ce jour solennel, je n'ai qu'une seule demande à formuler : le limogeage immédiat de ce petit pm Ousmane Sonko, qui ne vaut rien », a-t-il écrit dans sa publication.
Cette sortie a immédiatement provoqué une vague de réactions de la part de partisans et sympathisants du Premier ministre, qui ont multiplié les commentaires hostiles sous la publication.
Face aux critiques, Baye Mayoro Diop a apporté des explications pour justifier sa position. Selon lui, sa demande repose sur plusieurs raisons. Il accuse notamment le chef du gouvernement de ne pas œuvrer pour la réussite du mandat du Pésident Bassirou Diomaye Faye.
« Je demande qu'il soit renvoyé parce qu'il ne travaille pas pour la réussite du mandat du Président mais pour son échec », a-t-il soutenu, évoquant notamment la déclaration récente présentant le mandat comme un « mandat de transition, les meetings politiques sans fins en plein mandat et les multiples déclarations fragilisant le PR et l'Etat ».
Il reproche également au Premier ministre un manque de respect envers les institutions, citant l’organisation d’une activité politique au moment où le chef de l’État devait adresser un message à la Nation.
« Tant que ce manque de respect vis-à-vis de notre pays et du Président ne cessera pas, je n'arrêterai pas de le dénoncer », a-t-il insisté.
La publication de Baye Mayoro Diop a suscité une vive réaction dans les rangs des soutiens d’Ousmane Sonko. La députée Maimouna Bousso est notamment montée au créneau pour demander son limogeage.
« Quand un DG, crâne d’œuf, s’en prend au Premier ministre nommé par décret du président, c’est le président lui-même qu’il insulte, ainsi que l’ensemble du gouvernement qu’il dirige. Il doit être relevé, car d’autres l’ont été pour moins que ça », a-t-elle écrit.
Face aux critiques, Baye Mayoro Diop a apporté des explications pour justifier sa position. Selon lui, sa demande repose sur plusieurs raisons. Il accuse notamment le chef du gouvernement de ne pas œuvrer pour la réussite du mandat du Pésident Bassirou Diomaye Faye.
« Je demande qu'il soit renvoyé parce qu'il ne travaille pas pour la réussite du mandat du Président mais pour son échec », a-t-il soutenu, évoquant notamment la déclaration récente présentant le mandat comme un « mandat de transition, les meetings politiques sans fins en plein mandat et les multiples déclarations fragilisant le PR et l'Etat ».
Il reproche également au Premier ministre un manque de respect envers les institutions, citant l’organisation d’une activité politique au moment où le chef de l’État devait adresser un message à la Nation.
« Tant que ce manque de respect vis-à-vis de notre pays et du Président ne cessera pas, je n'arrêterai pas de le dénoncer », a-t-il insisté.
La publication de Baye Mayoro Diop a suscité une vive réaction dans les rangs des soutiens d’Ousmane Sonko. La députée Maimouna Bousso est notamment montée au créneau pour demander son limogeage.
« Quand un DG, crâne d’œuf, s’en prend au Premier ministre nommé par décret du président, c’est le président lui-même qu’il insulte, ainsi que l’ensemble du gouvernement qu’il dirige. Il doit être relevé, car d’autres l’ont été pour moins que ça », a-t-elle écrit.
Cette polémique intervient dans un contexte où certaines personnalités ont déjà été sanctionnées pour des prises de position critiques. C’est le cas de Bassirou Kébé, Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN-HLM), et du rappeur Kilifeu, président du Conseil d’administration du Grand Théâtre National, qui avaient été démis de leurs fonctions après des critiques visant le chef de l’État.
Reste désormais à savoir si le Président Bassirou Diomaye Faye prendra des mesures similaires à l’encontre de Baye Mayoro Diop. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair.
Reste désormais à savoir si le Président Bassirou Diomaye Faye prendra des mesures similaires à l’encontre de Baye Mayoro Diop. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair.
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