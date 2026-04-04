FA Cup : Chelsea se qualifie pour les demi-finales, Arsenal éliminé par Southampton

Ce samedi trois des quatre quarts de finale de la FA Cup se sont disputés en Angleterre. Le premier grand club à entrer sur le terrain a été le Manchester City de Pep Guardiola, qui s'est imposé haut la main contre Liverpool lors du grand match de samedi en Angleterre : 4-0 sans appel, avec un triplé de Haaland et un but de Semenyo.



Chelsea a inscrit sept buts contre Port Vale, dernier de la League One (troisième division). Rosenior a procédé à un renouvellement partiel de son effectif, avec sept buteurs différents : Hato a ouvert le score après seulement deux minutes, puis Joao Pedro a doublé la mise et, à trois minutes de la mi-temps, Lawrence-Gabriel a marqué contre son camp.



La surprise est venue lors du dernier match de la journée, avec Southampton, septième du championnat (deuxième division) et actuellement hors des places de barrages, qui a éliminé l'Arsenal d'Arteta, leader de la Premier League : score final de 2-1 pour les locaux, qui avaient ouvert le score grâce à un but de l'attaquant écossais Ross Stewart, Gyokeres, entré en cours de jeu, avait égalisé pour les Gunners à un peu plus de vingt minutes de la fin du match, mais c'est dans les cinq dernières minutes que le milieu de terrain né en 2003 Shea Charles – formé au centre de formation de Manchester City – a inscrit le but qui a éliminé Arsenal à la surprise générale.



Ce dimanche se jouera le dernier match des quarts de finale : West Ham-Leeds est prévu à 15h30 GMT.