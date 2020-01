​7ème Édition du Forum des Partenaires: le CNLS compte maintenir la riposte pour l’élimination du sida d’ici 2030

Le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) compte échanger sur les enjeux, les défis du programme, les stratégies innovantes à renforcer en vue d’accélérer la riposte pour l’élimination du Sida d’ici 2030. L’ouverture officielle de ce Forum aura lieu le mercredi 08 janvier 2020, à Dakar sur le thème « accélérer et pérenniser la riposte pour l’élimination du sida d’ici 2030 ».



Pour appuyer le CNLS dans sa mission de coordination, il a été mis en place depuis 2007 au Sénégal, une structure à caractère consultatif dénommée Forum des partenaires.



Le Forum des partenaires est une assemblée représentative de tous les acteurs de la réponse nationale. Il regroupe, en son sein, les responsables des différentes structures et mécanismes de coordination dont les comités sectoriels et régionaux de lutte contre le Sida, les représentants des structures, organisations et institutions de mise en œuvre et de recherche, les Partenaires techniques et financiers.