CHAN 2024 : Le Soudan écrase le Nigeria (4-0) et prend la tête du groupe D

Grâce à cette large victoire, le Soudan prend la tête du Groupe D avec 4 points et une différence de buts de +4, devançant ainsi le Sénégal (4 points, +1), le Congo (2 points) et un Nigeria, toujours sans point, qui est déjà éliminé.

Le Sénégal et le Soudan s’affronteront mardi 19 août à 17h00 GMT lors de la troisième et dernière journée du groupe, pour décrocher leur qualification en quarts de finale.

Parallèlement, le Nigeria affrontera le Congo dans un ultime effort pour sauver l’honneur.

Le Soudan a frappé fort ce mardi soir à l’Amaan Stadium en écrasant le Nigeria sur le score de 4-0, lors de la deuxième journée du Championnat d’Afrique des Nations 2024.