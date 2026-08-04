​A Dakar, les conducteurs de moto Jakarta confrontés au défi de la prudence

Malgré les critiques, certains usagers reconnaissent l’utilité de ces motos dans les déplacements quotidiens. Rama Ndiaye, 25 ans, passagère régulière, souligne leur rapidité. «Je prends souvent les motos Jakarta parce qu’elles permettent d’arriver rapidement à destination, surtout quand il y a des embouteillages », explique-t-elle. Toutefois, elle appelle à plus de prudence : « Certains conducteurs roulent trop vite et prennent des risques. En tant que passagers, nous avons aussi notre responsabilité. Nous devons privilégier la sécurité et demander au conducteur de respecter les règles. »



Sur le terrain, les secouristes sont les témoins directs des conséquences de ces accidents. Abdoulaye Sarr, secouriste, alerte sur la gravité des blessures constatées. « Depuis quelque temps, nous intervenons de plus en plus sur des accidents impliquant des motos Jakarta. Les victimes présentent souvent des fractures et des traumatismes crâniens. Dans plusieurs cas, le non-port du casque aggrave les blessures », explique-t-il. Il invite les conducteurs à plus de vigilance : « respectez le Code de la route, portez votre casque et faites preuve de prudence afin de préserver votre vie et celle des autres. »



Du côté des services de contrôle, la situation reste préoccupante. Modou Faye, agent de contrôle routier sur la VDN, confirme une recrudescence des accidents. « Les principales causes sont l’excès de vitesse, les dépassements dangereux, le non-port du casque et le non-respect du Code de la route », souligne-t-il. Il rappelle que des opérations de sensibilisation et de contrôle sont régulièrement menées, mais insiste sur la responsabilité individuelle des usagers. « La route est un espace partagé où chacun doit respecter les règles pour éviter les drames », conclut-il.



Alors que les motos Jakarta continuent d’occuper une place importante dans les déplacements de nombreux Dakarois grâce à leur rapidité, la question de la sécurité reste posée.