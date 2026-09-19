Patrick Vieira reçu par la ministre des Sports Djirèye Clotilde Coly

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Patrick Vieira, a été reçu en audience ce vendredi 18 septembre 2026 par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.



Le technicien français était accompagné du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, ainsi que du secrétaire général de la Fédération, Abdoulaye Seydou Sow.



Selon une note du ministère, cette rencontre a permis à Patrick Vieira de présenter à la tutelle ses ambitions à la tête des Lions de la Teranga. Le nouveau sélectionneur a également fait part de sa volonté de mettre son expérience et son expertise au service de la performance de l’équipe nationale et, plus largement, du développement du football sénégalais.



La tutelle réaffirme sa disponibilité



Souhaitant la bienvenue au nouveau sélectionneur, la ministre lui a adressé ses félicitations et réaffirmé la disponibilité de son département à l’accompagner dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.



Djirèye Clotilde Coly a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre la tutelle et la FSF, dans un esprit de « responsabilité, de redevabilité et de bonne gouvernance ».



Selon elle, cette dynamique doit permettre de créer un environnement « serein, stable et propice à la performance et au développement durable du football national ».



Prenant la parole, Patrick Vieira a exprimé sa fierté de servir le Sénégal et sa détermination à mettre son expérience et ses compétences au service des Lions. « Vous pouvez compter sur moi », a-t-il déclaré.



De son côté, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a réaffirmé la disponibilité de la Fédération à accompagner le nouveau sélectionneur dans sa mission. Il a également rappelé le rôle de l’État, présenté comme le premier bailleur de l’équipe nationale masculine de football, dans l’accompagnement et le soutien apportés aux Lions.



Cette rencontre intervient à quelques jours des prochaines échéances des Lions. Le Sénégal affrontera le Mozambique le 25 septembre, puis l’Éthiopie le 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la CAN 2027.



Les Lions retrouveront ensuite les Comores le 4 octobre à Marseille. À l’approche de ces rendez-vous, la ministre de la Jeunesse et des Sports a souhaité « plein succès » à Patrick Vieira et à l’équipe nationale.