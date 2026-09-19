L’Egypte enregistre 12,8 millions de touristes depuis le début de l'année 2026

Entre janvier et septembre 2026, l’Egypte a accueilli environ 12,8 millions de touristes, pour près de 20 millions de visiteurs prévus avant la fin d’années, a annoncé le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, dans des propos relayées par ApaNews. Il a fait cette annonce, jeudi 17 septembre, en marge du salon IFTM Top Resa 2026, à Paris.



Une telle prévision prolongerait la dynamique enregistrée en 2025, année au cours de laquelle l’Egypte a accueilli environ 19 millions de touristes, un record historique et une progression de 21 % par rapport à 2024. Au cours des neuf premiers mois de 2025, le pays avait déjà enregistré environ 15 millions de touristes.



La prévision de 20 millions pour 2026, toujours selon l’Agence, rejoint par ailleurs les projections de BMI, filiale de Fitch Solutions, qui table sur environ 20,19 millions de touristes cette année, avant une poursuite de la croissance au cours des prochaines années.