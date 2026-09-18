Médina Baye : Ousmane Sonko présente ses condoléances à la famille Niassène

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, s'est rendu, ce vendredi 18 septembre 2026, à Médina Baye, à Kaolack, pour "présenter ses condoléances" à Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, Khalife général de Médina Baye, à la suite du rappel à Dieu de son frère, Serigne Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass.



Selon une note du parlement, au cours de cette "visite de recueillement", il a exprimé "sa profonde compassion au Khalife général et à l'ensemble de la famille Niassène".



Accompagné de son vice-président El Malick Ndiaye et d’autres cadres de Pastef (majorité), Sonko a également "formulé des prières à la mémoire du défunt, implorant Allah, dans Son infinie Miséricorde, de lui accorder le repos éternel et d'accueillir son âme en Son Paradis".