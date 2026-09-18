Médina Baye : Ousmane Sonko présente ses condoléances à la famille Niassène

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, s'est rendu, ce vendredi 18 septembre 2026, à Médina Baye, à Kaolack, pour "présenter ses condoléances" à Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, Khalife général de Médina Baye, à la suite du rappel à Dieu de son frère, Serigne Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass.
Selon une note du parlement, au cours de cette "visite de recueillement", il a exprimé "sa profonde compassion au Khalife général et à l'ensemble de la famille Niassène".
Accompagné de son vice-président El Malick Ndiaye et d’autres cadres de Pastef (majorité), Sonko a également "formulé des prières à la mémoire du défunt, implorant Allah, dans Son infinie Miséricorde, de lui accorder le repos éternel et d'accueillir son âme en Son Paradis".
Selon une note du parlement, au cours de cette "visite de recueillement", il a exprimé "sa profonde compassion au Khalife général et à l'ensemble de la famille Niassène".
Accompagné de son vice-président El Malick Ndiaye et d’autres cadres de Pastef (majorité), Sonko a également "formulé des prières à la mémoire du défunt, implorant Allah, dans Son infinie Miséricorde, de lui accorder le repos éternel et d'accueillir son âme en Son Paradis".
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