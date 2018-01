​Absence de lycée dans les communes de Kayar, Ndiayene Sirakh et Keur moussa : Les populations alertent les autorités

Les populations des communes de Kayar, Ndiayene Sirakh et Keur Moussa montent au créneau et dénoncent l’absence de lycée dans leurs localités.



Le président du mouvement pour le développement de Sirakh, Docteur Babacar Mbaye Lô soutient sur la Rfm que « c’est inimaginable qu’une commune comme Ndiayene Sirakh reste sans avoir de lycée. Les élèves sont obligés d’aller suivre leurs études dans d’autres localités et parfois cette situation pousse certains à abandonner définitivement l’école. Nous avons actuellement tous les problèmes du monde avec nos enfants. Je ne vais pas dire que cette négligence relève des autorités. Mais il devrait avoir une politique forte au niveau de cette zone »



Les populations de ces localités poussent un cri de cœur et réitèrent leur demande d’implantation d’un lycée pour abréger la souffrance de leurs enfants.



Lo d'ajouter qu' : « après l’acte 3 de la décentralisation, ces communes devraient être des communes en plein exercice, mais jusqu’à présent, il n’a pas eu de mesure d’accompagnement"



A en croire, le premier vice-président du conseil départemental Thiès, Yankhoba Diattara, beaucoup d’effort sont en en train d’être faits par la collectivité locale dans ce domaine. Mais, le manque de moyens ne permet toujours pas de satisfaire toute la demande.