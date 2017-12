​Abus de confiance : L’animateur de la 2stv Mamadou Sy Tounkara a été attrait à la barre par un ami d'enfance

Sur les faits : Cheikh Dieng avait envoyé des livres à Mamadou Tounkara pour la réfection de la bibliothèque de son école de formation. Par la suite Cheikh Dieng est revenu au Sénégal 11 ans après pour lui réclamer ses livres.



Selon les informations rapportées par le quotidien l’As, certains livres sont gâtés du fait d'une infiltration d'eau dans la bibliothèque de l’école dudit animateur de télé. Du coup, Cheikh Dieng n'est entré qu'en possession de 10 livres. Il a donc porté plainte au commissariat de Dieupeul pour recevoir l'intégralité de ses livres.



Devant la barre, Mamadou Sy Tounkara a reconnu les faits et soutient que Cheikh est son ami d'enfance qu’il connaît depuis 30 ans. « Il m'avait donné des livres pour la bibliothèque de mon école de formation. En 2017, soit 11 ans plus tard, il est venu me les réclamer. Je lui ai demandé de me donner les titres des ouvrage car je ne m'en rappelle plus », a-t-il expliqué.



Avant de poursuivre « Il m'a dit, comme tu veux du buzz, je vais t'en donner. C'est donc dans ces circonstances que je me suis retrouvé dans vos locaux ».



Ainsi, il a pris l'engagement de payer par moratoire à savoir 20 000 francs à chaque fin de mois, pour une durée de 10 mois.



Le célèbre animateur de l’émission ‘’Sénégal Ca Kanam’’ a également déploré la tournure judiciaire de cette affaire car pour lui 200 000 francs est une somme dérisoire pour des amis d'enfance.



Le plaignant a réclamé une somme de 500 000 francs Cfa à son ami pour dommages et intérêts. Mamadou Sy Tounkara sera édifié sur son sort le 9 janvier prochain.