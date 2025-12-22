Modernisation des cités religieuses : Diomaye annonce «une mission d’inspection» à la grande mosquée de Ziguinchor

En marge de sa tournée économique en Casamance (Sud), le chef de l’Etat Diomaye Faye a annoncé ce lundi 22 décembre qu’une «mission d’inspection du Bureau d’architecture et de conservation de la Présidence de la République sera dépêchée à la Grande Mosquée de Ziguinchor et vers d’autres cités religieuses de la région», dans le cadre d’un «projet de modernisation» des lieux de culte.



Selon un communiqué de la Présidence, cette promesse qui a été faite lors d’une visite aux guides religieux, vise à «accompagner durablement l’exercice du culte, de renforcer l’institutionnalisation et la formalisation des relations entre l’État et les religions, et de promouvoir la paix et le vivre-ensemble».



Par ailleurs, Diomaye Faye a profité de l’occasion pour annoncer «le lancement des travaux de l'axe Ziguinchor-Cap skiring, tout s'engagent à tirer les leçons en termes de qualité et délais raisonnables», afin de «désenclaver la zone».