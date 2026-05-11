​Addiction aux jeux en ligne au Sénégal: le décès d’un gendarme choque l’opinion

Le Sénégal est sous le choc après le décès tragique de l’adjudant M. Ndiath, chef du service administratif et technique de la légion de gendarmerie de Tambacounda. Le sous-officier a été retrouvé mort dans son logement après avoir utilisé son arme de service. Selon les informations du quotidien ‘’SOLO’’, qui nomme plusieurs sources proches de l’enquête, une lettre laissée par la victime évoquerait d’importantes pertes financières liées aux paris en ligne.



Le drame, survenu le 7 mai, a provoqué une vive émotion au sein de la Gendarmerie nationale. Décrit comme un homme discret, rigoureux et respecté, l’adjudant Ndiath traversait, selon ses proches, une profonde détresse psychologique et financière. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il aurait accumulé d’importantes pertes sur la plateforme de jeux en ligne Xbet.



Cette affaire remet au centre du débat les dangers des paris sportifs et des jeux en ligne, devenus omniprésents au Sénégal. Dans un contexte marqué par le chômage, la précarité et la baisse du pouvoir d’achat, de nombreux jeunes voient dans ces plateformes un moyen rapide de gagner de l’argent. Mais les spécialistes alertent sur les risques d’addiction, d’endettement et d’isolement social.



« Au début, on croit maîtriser le système. Puis les pertes s’enchaînent et on cherche à récupérer l’argent perdu », témoigne un jeune parieur dakarois confronté lui aussi à des difficultés financières liées aux jeux en ligne.



La cérémonie de levée du corps organisée à l’Hôpital Principal de Dakar s’est déroulée dans une atmosphère de forte émotion. Collègues, proches et responsables de la Gendarmerie ont rendu hommage à un homme « qui servait son pays avec honneur ».



Au-delà de l’émotion, cette tragédie soulève la question du suivi psychologique dans les corps militaires et paramilitaires. Plusieurs voix appellent désormais à renforcer les mécanismes d’écoute et de prévention, mais aussi à mieux encadrer les plateformes de paris en ligne au Sénégal.