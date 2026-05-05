​Affaire Ecotra: la Cour d’appel donne gain cause à Zakiroulahi Sow au détriment d’Abdoulaye Sylla

La bataille judiciaire entre Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra, et l’homme d’affaires Zakiroulahi Sow connaît un nouveau tournant. Zakiroulahi Sow a obtenu gain de cause, lundi 4 mai 2026, devant la Cour d’appel de Dakar concernant la procédure de défense à exécution provisoire qu’il avait initié suite à la saisie de ses avoirs. En rendant cette décision, la juridiction d’appel a annulé la condamnation précédente à un an de prison avec sursis et au remboursement de 5 milliards de FCFA contre l’homme d’affaires pour « escroquerie », suspendant ainsi les saisies de ses avoirs.



D’après les informations du quotidien Libération, dans l'édition de ce mardi, après un premier succès en première instance, Abdoulaye Sylla obtient un nouveau répit judiciaire. La Cour d’appel a, en effet, décidé de suspendre les poursuites engagées dans le cadre de l’exécution provisoire, une procédure enclenchée alors même que le fond du dossier reste encore en cours d’examen.



Le parquet général avait pourtant plaidé, le 13 avril 2026, jour du procès, pour le maintien de cette procédure, estimant nécessaire d’attendre une décision définitive avant toute suspension. Mais la juridiction d’appel en a décidé autrement, mettant temporairement un coup d’arrêt à cette démarche.

Cette décision ne clôt toutefois pas le dossier. Selon toujours le journal, Zakiroulahi Sow a interjeté appel de la condamnation prononcée en première instance, même si les motivations détaillées de ce recours n’ont pas encore été rendues publiques.



Pour rappel, Zakiroulahi Sow avait été reconnu coupable de faits d’escroquerie, condamné à un an de prison avec sursis et au remboursement de 5 milliards de FCFA. Il devait également verser un milliard de FCFA à titre de dommages et intérêts à Ecotra.



L’affaire trouve son origine dans un projet de rachat de la Société interafricaine de banque (SIAB), basée au Togo. Selon Abdoulaye Sylla, Zakiroulahi Sow aurait détourné des fonds destinés à cette opération via sa propre société Siraj Holding. La société Ecotra a aussi affirmé avoir versé près de 5 milliards de FCFA au Trésor togolais dans le cadre de cette transaction, une somme qui aurait été détournée selon les accusations portées par l’homme d’affaires.

