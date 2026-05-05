Convocation de Pape Ngagne Ndiaye : Cheikh Yérim Seck dénonce une atteinte aux libertés

Présent à la Sûreté urbaine de Dakar pour soutenir son confrère Pape Ngagne Ndiaye, Cheikh Yérim Seck a fait part de son incompréhension face à la convocation de journalistes sous le régime actuel.

« Dans l’histoire du Sénégal, personne n’est allé aussi loin que Pastef. D’où mon étonnement, ma grande surprise et ma déception de voir, sous l’ère Pastef, des journalistes être convoqués », a-t-il déclaré.



Le journaliste affirme avoir nourri de fortes attentes vis-à-vis des nouvelles autorités en matière de libertés publiques. « J’ai toujours pensé, peut-être naïvement, que sur le plan des libertés, des droits de l’homme et de l’expression des idées, Pastef ferait mieux que tous les régimes précédents », a-t-il ajouté.



Évoquant le cas de Pape Ngagne Ndiaye, Cheikh Yérim Seck estime que ce dernier n’a rien d’excessif dans ses prises de position. « Il n’est ni agressif ni irrévérencieux. Il exprime ses idées, et cela est parfaitement normal », a-t-il soutenu.



Insistant sur les fondements démocratiques, il a rappelé l’importance de la pluralité des opinions dans l’espace public. L’ancien journaliste de Jeune Afrique a ainsi appelé à préserver l’héritage démocratique du Sénégal, sa tradition de tolérance, et au respect des divergences d’opinions.