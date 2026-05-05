Industrialisation : une première vague de PME labellisées pour porter la croissance

Neuf petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises opérant dans les secteurs des hydrocarbures, du gaz et du pétrole ont été officiellement labellisées, ce mardi, à l’occasion de la première édition de la cérémonie « SOTTINA ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’excellence opérationnelle « DAMEL », porté par l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME), en collaboration avec le Centre Africain de la Performance et de l’Excellence Opérationnelle (CAPEO).



Présidant la cérémonie, le Secrétaire d’État au Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, a salué « un sentiment de satisfaction » face à l’aboutissement de ce programme visant à identifier et accompagner des PME compétitives, appelées « Champions ». Selon lui, ces entreprises sont désormais mieux armées pour répondre aux standards internationaux et saisir les opportunités liées au contenu local.



« Cette initiative répond parfaitement aux objectifs de l’agenda national 2050 du Sénégal, qui vise à endogénéiser notre économie, créer de la valeur et renforcer le secteur privé national », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité pour les entreprises locales de se conformer aux normes internationales pour rester compétitives.



Le responsable gouvernemental a, en outre, encouragé l’ADEPME à élargir le programme à d’autres secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie et le numérique, afin de constituer une masse critique de PME capables de soutenir durablement la croissance économique du pays.



De son côté, le Président-directeur général du CAPEO, Ala Samba Timéra, a souligné que la labellisation repose sur des critères exigeants, incluant le respect des normes internationales, la cohérence organisationnelle et l’efficacité opérationnelle. « La valeur se crée au poste de travail. Ces entreprises ont opéré une transformation en profondeur pour atteindre ce niveau de compétitivité », a-t-il expliqué.



Il a également annoncé une montée en puissance du programme avec une deuxième cohorte orientée vers des filières prioritaires et une meilleure représentation territoriale. « Notre objectif n’est pas de créer des champions uniquement à Dakar, mais de favoriser l’émergence de pôles de compétitivité sur l’ensemble du territoire national », a-t-il précisé.



Revenant sur le processus de sélection, il a indiqué que 50 entreprises avaient été initialement identifiées, avant une sélection progressive réduite à une dizaine, puis à neuf entreprises jugées suffisamment matures pour atteindre les standards d’excellence opérationnelle.



Le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion et de développement des PME, conformément aux orientations des autorités étatiques. Il a souligné que le programme « Champions » vise à accompagner des entreprises locales vers la certification et la labellisation afin de renforcer leur compétitivité dans le cadre du contenu local.



« Cette cohorte de neuf entreprises illustre la volonté de l’État d’appuyer les PME évoluant dans les secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, les mines et le gaz, en les préparant aux exigences du marché international », a-t-il affirmé.



La cérémonie « SOTTINA » marque ainsi une étape importante dans la politique de structuration et de montée en gamme du tissu économique sénégalais, avec l’ambition de faire émerger une nouvelle génération de PME compétitives à l’échelle mondiale.