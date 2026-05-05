Prix Marc-Vivien Foé 2026: Lamine Camara, Moussa Niakhaté et Mamadou Sangaré en finale

Les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 sont connus. Deux joueurs sénégalais Lamine Camara et Moussa Niakhaté sont en lice tandis que le Malien Mamadou Sangaré va compléter la liste. Le successeur du Marocain Achraf Hakimi sera connu le 11 mai prochain.



Lamine Camara, la maturité monégasque



À seulement 22 ans, Lamine Camara a définitivement quitté le statut de "grand espoir" pour endosser celui de cadre incontestable. Pour sa troisième saison en Ligue 1, l’international sénégalais est devenu la clé de voûte du milieu de terrain de l’AS Monaco. Élu meilleur joueur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en février, il a confirmé son talent au plus haut niveau.



Moussa Niakhaté, l’autorité lyonnaise



À Lyon, le discours est plus tranchant. "Ici, le boss, c’est Moussa Niakhaté." À 30 ans, le défenseur central, vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais, a justifié son statut de transfert le plus cher de l’histoire du club (près de 32 millions d’euros). Arrivé en provenance de Nottingham Forest, l’ancien Messin a stabilisé la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Au-delà des chiffres, il a imposé une culture de la rigueur et un leadership naturel dans un vestiaire qui en avait besoin, enchaînant les matches sans broncher, malgré une Coupe d’Afrique des Nations disputée en cours de saison.



Mamadou Sangaré, la surprise lensoise



Si Camara et Niakhaté semblent les favoris naturels, Mamadou Sangaré s’invite dans la discussion en véritable "carte fraîcheur". Le Malien du RC Lens, arrivé cet hiver en provenance de l’Austria Vienne, a très vite changé le visage du milieu artésien. À 24 ans, cet ancien joueur de Salzbourg apporte une récupération agressive, une percussion balle au pied et des projections tranchantes qui ont bousculé les lignes du championnat.



Aucun joueur sénégalais n’a pour le moment remporté le Prix Marc-Vivien Foé. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Édouard Mendy qui sont passés en Ligue 1 mais n’ont pas pu décrocher ce prix. Avec deux représentants en finale, les “Lions” de la Teranga ont une occasion en or de faire tomber ce verrou. Rendez-vous le 11 mai.