PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
​Affaire Farba Ngom : Son avocat, Me Baboucar Cissé dénonce une situation "préoccupante" et "injuste"
L'affaire de l'ancien député Farba Ngom connaît une évolution "dans le mauvais sens" selon son avocat, Maître Baboucar Cissé. Ce dernier a déclaré que « malgré des rapports médicaux qui jugent l'état de santé de son client incompatible avec la détention, le juge d'instruction a refusé sa mise en liberté provisoire. Le collectif de défense a décidé de faire appel de cette décision. »
 
À en croire Me Cissé, joint par iRadio, « tous les rapports d'expertise établis par des spécialistes concluent que l'état de Farba Ngom nécessite une libération. »  Cependant, le juge a ignoré ces conclusions et a ordonné son transfert au pavillon spécial de l'hôpital. « Farba Ngom n'est pas encore sorti du milieu carcéral malgré les conclusions des médecins qui ont été désignés par le juge d'instruction lui-même », a-t-il déploré.
 
L'avocat a mis en garde l'État du Sénégal contre les conséquences de ce refus. Il a dénoncé « une tendance du pays à s'amuser avec la vie des gens ».
Samedi 13 Septembre 2025 - 12:31


