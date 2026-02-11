​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : 13 autres personnes dont deux célébrités dans le viseur des enquêteurs

L'enquête sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie s'élargit avec de nouvelles révélations concernant d'autres suspects potentiels.



Les enquêteurs auraient transmis une liste de 13 personnes à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar (banlieue dakaroise). Sur cette liste, figurent deux personnalités du monde du showbiz. Selon le journal Les Echos, les éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar devront procéder très bientôt à leurs interpellations.



Pour rappel, Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng et Cie ont été placés sous mandat de dépôt, le 09 février 2026, par le juge d'instruction du Premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, à la suite du réquisitoire introductif du procureur.



Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux».



