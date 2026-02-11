Sénégal : la RFM annonce le décès brutal de son journaliste Georges Dethié Diop

La Radio Futur Média (RFM) a annoncé, ce mercredi 11 février, le décès brutal de son journaliste, Georges Dethié Diop. Animateur de l'émission "Le Grand Journal", il a fait un malaise dans la matinée et n'a pas survécu à son arrivée à l'hôpital.
