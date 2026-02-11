Sénégal : L'autopsie d'un naufrage collectif et l'urgence d'un sursaut (Par Ibrahima Lissa FAYE)

Jadis rempart de notre cohésion, la famille sénégalaise s'est muée en arène de drames irrécevables. Le mariage, ici inviolable, n'est plus qu'une institution fragile minée par l'adultère, la précarité et une violence conjugale qui prospère dans un mutisme oppressant. Les statistiques officielles 1,8% de divorces en milieu urbain ne révèlent que l'écume d'un océan de ruptures informelles.





L'année 2025 a déferlé une marée de féminicides effroyables : plus de 17 femmes occises dans l'intimité du foyer. Ces horreurs masquées des abominations comme le martyre de Fatou Gueye, rouée de coups par son époux le 11 mai 2025. Plus récemment, l'édition de Source A du 11 février 2026 relate l'indicible à Kédougou : un père aurait froidement assassiné ses deux enfants de 3 et 10 ans suite à la dislocation de son couple. Ces paroxysmes trahissent une société où la vie humaine s'effrite au profit de l'ego et de la fureur..

