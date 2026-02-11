UCAD : une centaine d’étudiants interpellés dont 04 présidents des amicales, plus de 300 blessés enregistrés

Suite aux violents affrontements survenus le 09 février 2026 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), plusieurs étudiants ont été interpellés dont 04 présidents des amicales et plus de 300 étudiants blessés ont été enregistrés.



Cheikh Ngom, un des membres du collectif des amicales de l’UCAD, a déclaré que les arrestations de Cheikh Atab Sagna, président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine de l’UCAD, Wally Faye, président de l'Amicale des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), Demba Ka, président de l’Amicale de la Faculté des lettres et Bathie Fall, président de la commission sociale des étudiants de la FJSP «sont arbitraires». Car, selon lui, ces représentants d'étudiants «n’ont rien fai» à part réclamer ce qui leur revenait de droit, ajoutant que parmi les étudiants interpellés, «certains sont dans des conditions très tristes».



En ce qui concerne les étudiants « gravement blessés », Cheikh Ngom a indiqué sur RFM, lors du journal de 12 heures, que certains ont été hospitalisés à l'hôpital principal de Dakar, tandis que d'autres ont été admis à l'hôpital CTEO.



L’étudiant a, par ailleurs, déploré le manque de transparence qu’il y’a eu autour du décès de leur camarade Abdoulaye Ba qui a été inhumé ce mardi 10 février 2026. «L’autopsie a été faite mais les autorités refusent jusqu'à présent de le publier», dénonce-t-il.



Suite à ce drame, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) avait annoncé la fermeture du campus social à partir du mardi 10 février 2026 à 12h, et ce, jusqu'à nouvel ordre.